التعاون يتلقى الهزيمة على يد الرياض في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق الكرة الأول بنادي الرياض تحقيق الفوز على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

احرز جواو بيدرو الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة الـ 4، وتعادل الرياض في الدقيقة الـ 72 عن طريق اللاعب صالح العباس.

وخطف اللاعب بيراما توريه الهدف الثاني للرياض في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة لتنتهي بنتيجة 2 ـ 1.

لعب التعاون بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمي: مايلسون

خط الدفاع: العبدالرزاق، السلولي، جيروتو، فقيهي

خط الوسط: فلافيو، المهديوي، ميدران

في الهجوم: ادم، بيدرو، بارو

كما لعب الرياض الرياض بتشكيل:

حراسة المرمي: كامبانيا

خط الدفاع: الشويع، ارسلاناجيتش، الشويرخ، الخيبري

خط الوسط: توريه، الرشيدي، الشهري

خط الهجوم: قحطاني، خوانمي، العباس