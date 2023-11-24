الاهلي يحسم موقفه النهائي من ضم ظهير أيسر الوداد في يناير

كشفت تقارير صحفية، عن موقف النادي الاهلي من التعاقد مع يحيى عطية الله، ظهير أيسر فريق الوداد المغربي، في الميركاتو الشتوي.

وكانت تداولت أنباء في الأيام الأخيرة الماضية، حول وجود رغبة من جانب النادي الاهلي في الحصول على خدمات ظهير أيسر فريق الوداد المغربي،

وتلقى النادي الاهلي اتصالات من بعض وكلاء اللاعبين، لعرض خدمات يحيى عطية الله، في الميركاتو الشتوي، ليكون بديلًا لـ علي معلول.

أقرأ أيضًا.. ليس الأفضل.. تقييم بنزيما في تعادل الاتحاد والاتفاق بالدوري السعودي

وبحسب التقارير، فإن القلعة الحمراء رفضت التعاقد مع نجم الوداد المغربي، في الميركاتو الشتوي، خاصة بسبب عامل السن، حيث يبلغ الـ29 عاماً من عمره.

وأوضحت التقارير، أن الاهلي يرى بأن اللاعب سيطلب مبلغ كبير سنويًا، وهو ما يرفضه مسئولي القلعة الحمراء.

وفي سياق آخر، يستعد الاهلي لمواجهة نظيره ميدياما، والمقرر لها غدًا السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.