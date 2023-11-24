فوارق رقمية ترجح كفة الاهلي أمام ميدياما قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا

يستعد النادي الاهلي لخوض ضربة البداية، في النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يصطدم بـ ميدياما الغاني في افتتاح دور المجموعات.

وستنطلق مباراة الاهلي ضد نظيره ميدياما الغاني في تمام الخامسة مساء غد السبت، على استاد السلام، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الاهلي رحلة الدفاع عن اللقب، والذي توج به في النسخة الماضية للمرة الـ 11 في تاريخه، بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي.

وبالنظر للفوارق الرقمية بين الاهلي وميدياما الغاني، والتي رصدها موقع “ترانسفير ماركت” المتحصص في رصد الأرقام والإحصائيات، نجد تفوق الأحمر في الآتي..

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القيمة السوقية

الأهلي يواجه ميدياما بقيمة سوقية إجمالي تبلغ 30 مليون يورو، في حين تبلغ قيمة المنافس 2.40 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في الإحصائيات الرقمية.

معدل الأعمار

يقترب معدل الأعمار بين الأهلي وميدياما، حيث يبلغ في المارد الأحمر 26 عامًا، بينما المنافس 24 عاما.

اللاعبون الدوليون

يمتلك الاهلي ضمن صفوفه 15 لاعبًا دوليًا، مقابل 3 فقط في صفوف ميدياما