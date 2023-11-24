ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مازيمبي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في الفوز على نظيرة مازيمبي الكونغولي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

وفاز بيراميدز على مازيمبي بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق فخري لاكاي في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يحصد بيراميدز أول 3 نقاط له في مشوار دوري أبطال أفريقيا، بينما يتذيل فريق مازيمبي المجموعة بدون نقاط.

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ويتصدر بيراميدز المجموعة مؤقتًا بعد فوزه على مازيمبي، وينتظر مباراة صن داونز الجنوب إفريقي ضد نواذيبو الموريتاني ضمن لقاءات الجولة ذاتها.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا:

المركز الأول- بيراميدز، 3 نقاط، 1 مباراة.

المركز الثاني-صن داونز، 0 نقاط، 0 مباراة.

المركز الثالث-نواذيبو، 0 نقاط، 0 مباراة.

المركز الرابع- مازيمبي، 0 نقاط، 1 مباراة.