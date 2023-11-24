قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو.. عودة دي يونج وغياب شتيجن

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة رايو فاليكانو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة ضد نظيره رايو فاليكانو، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وستقام مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

أقرأ أيضًا.. فوارق رقمية ترجح كفة الاهلي أمام ميدياما قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا

وشهدت القائمة، غياب مارك أندريه تير شتيجن، بسبب الإصابة التي تعرض لها وعودة فرينكي دي يونج.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد فاليكانو في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

قائمة برشلونة لمباراة رايو فاليكانو

حراسة المرمى: يناكي بينيا، أسترالاجا، آرون.

الدفاع: جواو كانسيلو، بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أندرياس كريستنسن، ماركوس ألونسو، كوندي.

الوسط: بيدري، جواو فيليكس، روميو، فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، أليكس جاريدو، أوناي هيرنانديز.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، لامين يامال.