شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض ضم يحيى عطية الله نجم الوداد المغربى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو النادي الأهلي موقفهم سريعاً من فكرة التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر فريق الوداد المغربي ، بعدما تلقوا إتصالات من بعض وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل ليكون بديلاً للدولي التونسي على معلول.

وأعلن مسئولو الأهلي رفضهم التام فكرة التعاقد مع اللاعب المغربي الذى يُعد أحد أبرز لاعبى الوداد وكذلك منتخب المغرب.

وبررت إدارة الأهلي موقفها الرافض لفكرة التعاقد مع عطية الله بسبب كبر سن اللاعب الذي سيبلغ الـ29 عاماً من عمره بعد أشهر قليلة كما أن اللاعب سيتم ضمّه بدلاً من أحد اللاعبين الأجانب وهو ما يرفض الأهلي كما أنه سيطلب مبلغ كبير سنوياً وهو أيضاً أمراً غير مُرحب به في الأهلي.

ويرغب الأهلي في تدعيم الجبهة اليسرى التي ستُعاني بعد رحيل علي معلول نجم الفريق الذي أوشك على الرحيل وإنهاء مسيرته الرائعة مع الأهلي بسبب كبر سنه (33 عاماً).

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على استاد السلام في حضور 15 ألف مشجع.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى تعيين المالي تولى بوبو تراورى حكماً لمباراة الأهلى وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكى كمساعد أول، وأمادو بيلى جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.