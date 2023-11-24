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وصول طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأبو سليم بالكونفدرالية إلى الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتوجه أفراد طاقم التحكيم على الفور إلى فندق الإقامة بالإسكندرية برفقة مسؤولي العلاقات العامة بالقلعة البيضاء.

 

ويتكون طاقم التحكيم من التونسي محرز المالكي حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكماً رابعاً. 

 

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري. 

 

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم كلاً من..

 

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

 

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر - أحمد زكي.

 

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

 

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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