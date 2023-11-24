شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأبو سليم بالكونفدرالية إلى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتوجه أفراد طاقم التحكيم على الفور إلى فندق الإقامة بالإسكندرية برفقة مسؤولي العلاقات العامة بالقلعة البيضاء.

ويتكون طاقم التحكيم من التونسي محرز المالكي حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم كلاً من..