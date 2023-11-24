شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأبو سليم بالكونفدرالية إلى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتوجه أفراد طاقم التحكيم على الفور إلى فندق الإقامة بالإسكندرية برفقة مسؤولي العلاقات العامة بالقلعة البيضاء.
ويتكون طاقم التحكيم من التونسي محرز المالكي حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكماً رابعاً.
واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.
وتضم قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم كلاً من..
حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.
خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي.
خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".
خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.
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