شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين جلال وأبو جريشة على هامش تدريب الإسماعيلي استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استأنف فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة دورى Nile.

وخاض الفريق التدريب على ملعب عبدالرحمن انوس الفرعى، وحرص إيهاب جلال على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى والتى ضمت أغلب الأساسيين مع إيهاب جلال والأخرى ضمت عددا من الصاعدين مع حمد ابراهيم والجهاز المعاون، وتم بعد ذلك تبادل اللاعبين وجاء التدريب للعديد من الجمل التكتيكية والفنيه التى يصر عليها الجهاز الفنى.

وشهد المران حضور على ابو جريشة وعماد سليمان الذين اجتمعوا مع إيهاب جلال أثناء التدريب لمحاولة تشجيعه من أجل إعادة الفريق لمكانه الطبيعى وتجميع النقاط فى الفترة المقبلة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ونجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الاثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة ثم واجه الدراويش نظيره موردن فيوتشر مساء الجمعة الماضية وخسر بهدفين مقابل هدف ثم عاد وخسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيرا الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.



علي ابو جريشة



تدريب الاسماعيلي