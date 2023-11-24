شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم مازيمبى بهدف "فخرى" ويعتلى صدارة مجموعته بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره مازيمبى الكونغولى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

سجل الجنوب أفريقي فخرى لاكاى هدف التقدم لـ بيراميدز فى شباك مازيمبى الكونغولى بالدقيقة 54، وجاء الهدف بعدما استلم فيستون ماييلى الكرة داخل منطقة الجزاء وهيئها لفخرى لاكاى القادم من الخلف ليسددها من لمسة واحدة فى شباك مازيمبى، ويعد هو الهدف الأول لـ بيراميدز فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، كما إنه أول هدف يسجل فى هذه النسخة.

بهذه النتيجة يعتلى بيراميدز صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، وينتظر مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي مع نواذيبو الموريتانى، لتحديد المتصدر بعد الجولة الأولى.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ، خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.

فيما ضم تشكيل مازيمبى كلاً من.. حارس المرمى: أليو فاتي، خط الدفاع: إبراهيما كيتا- جونسون أتيبو- لويس أوتشانجا- ماجلوري نتاومبي، خط الوسط: جلودي ليكونزا- أوجوستين أولادابو- بواز نجالامولومي، خط الهجوم: فلي تراوري- فيليب كينزومبي- جلوري موجايا.