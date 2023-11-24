شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مازيمبى: الخسارة من بيراميدز محزنة وأمامنا 5 مباريات للتعويض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد لامين نداي المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، إنه لم ينتظر الخسارة أمام فريق بيراميدز ولكن كانت هناك بعض الأخطاء وتحديدا في وسط الملعب وهو ما أثر على النتيجة، مشيرًا إلى إن بيراميدز استغل الأخطاء ونجح في التسجيل والفوز بثلاث نقاط هامة في مشوار البطولة، ولكن ما تزال الأمور في البداية وهناك 5 مباريات أخرى في دور المجموعات من الممكن التعويض خلالها.

أشار خلال المؤتمر الصحفي، أنه يجب العمل ومواصلة التدريب في المرحلة المقبلة، وكان هدف مازيمبي في القاهرة هو الفوز ولكن الأخطاء التي حدثت في وسط الملعب كانت السبب الرئيسي في الخسارة وسيعمل على علاج تلك الأخطاء خلال المرحلة المقبلة بهدف العودة مجددا للمنافسة على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

أوضح مدرب مازيمبى أن عدد من لاعبي الفريق كانوا خارج الخدمة تماما خاصة لاعبي الوسط وهو ما أثر على أداء المهاجمين ولم تصله الكرات المطلوبة للتسجيل وتشكيل خطورة على مرمى بيراميدز، وفي المقابل استغل بيراميدز إحدى الفرص من خطأ دفاعي ونجح في الفوز وحصد الثلاث نقاط.

شدد على أن أمامه مهمة صعبة في الجولة المقبلة عندما يلتقي صن داونز الفريق القوي والمتوج مؤخرا ببطولة الدوري الأفريقي، واللقاء لن يكون سهلا خاصة أنه أمام فريق كبير ومنافس قوي ولكن مازيمبي في المقابل سيعمل على الفوز خاصة وأنه سيلعب على أرضه وسط جماهيره وبإمكانه الفوز ولابد على جميع اللاعبين أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز والتعويض في باقي اللقاءات.

أكد أن الخسارة من بيراميدز محزنة ولم يكن يتوقعها وأن يظهر فريقه بهذا السوء ولكنها ليست نهاية العالم وما تزال هناك ٥ لقاءات يمكن من خلالها التعويض والعودة للمنافسة على بطاقة التأهل .

وحقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره مازيمبى الكونغولى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

سجل الجنوب أفريقي فخرى لاكاى هدف التقدم لبيراميدز فى شباك مازيمبى الكونغولى بالدقيقة 54، وجاء الهدف بعدما استلم فيستون ماييلى الكرة داخل منطقة الجزاء وهيئها لفخرى لاكاى القادم من الخلف ليسددها من لمسة واحدة فى شباك مازيمبى، ويعد هو الهدف الأول لبيراميدز فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، كما إنه أول هدف يسجل فى هذه النسخة.

بهذه النتيجة يعتلى بيراميدز صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، وينتظر مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي مع نواذيبو الموريتانى، لتحديد المتصدر بعد الجولة الأولى.