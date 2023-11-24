شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد مروان عطية واليو ديانج لخط وسط الاهلى أمام ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على عودة الثنائى مروان عطية وأليو ديانج لقيادة خط وسط الاهلى فى مباراة ميدياما الغانى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على استاد السلام .

وجلس الثنائى مروان عطية واليو ديانج على دكة البدلاء فى مباراة الاهلى الاخيرة أمام الجونة بالدوري والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

ويرغب كولر فى اعادة الاتزان لخط وسط الاهلى أمام بطل غانا عن طريق عودة العناصر الاساسية للتشكيل منذ بداية اللقاء.

ويناقش كولر مع معاونيه مقاطع الفيديو لبطل غانا، من أجل معرفة أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر في صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة في أي بطولة.

ويحرص كولر على عقد اجتماع مع لاعبيه اليوم لحثهم على تحقيق الانتصار في انطلاقة الأهلى بدور المجموعات لضمان مواصلة المشوار والحفاظ على اللقب القارى، ويعلن المدرب السويسري قائمة لاعبيه عقب المران الأخير لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى على تولى بوبو تراورى مسئولية تحكيم مباراة الأهلى وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكى كمساعد أول، وأمادو بيلى جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.