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فوز الأهلى والزمالك وسموحة فى سابع جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد -  

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الشمس على وادى دجلة و  الصيد على دلفى 3/0 والأهلى على الاتحاد السكندرى 3/0 وسموحة على الزهور 3/0 والمقاولون على 6 أكتوبر 3/1 والزمالك على سبورتنج 3/1 .

 

أقيمت على مدار الإثنين الماضى ،مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

 

شهدت الجولة السادسة ، فوز كل من الزمالك على الطيران 3/0 وسموحة على هليوبوليس 3/0 واودى دجلة على دلفى 3/0 والزهور على 6 أكتوبر 3/0 والصيد على الاتحاد السكندرى 3/0 الأهلى على الواى بنتيجة 3/0 وسبورتنج على المقاولون 3/0 والشمس على أصحاب الجياد 3/1.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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