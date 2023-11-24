مفاجأة مدوية بشأن انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها الأربعاء الماضي، عن مفاجأة مدوية بشأن الصفقة التاريخية لانتقال النجم البرازيلي نيمار، من برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية في عام 2017.

وكان نيمار قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في أغلى صفقة كروية، حيث دفع الفريق الباريسي 222 مليون يورو، لنادي برشلونة، لكسر الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي.

وأفادت صحيفة "ليكيب" بأن نيمار عندما انضم إلى النادي الباريسي قادما من برشلونة، كان يعاني من كسر في قدمه اليمنى، وهو ما قد يفسر الإصابات المتكررة التي تعرض لها اللاعب خلال فترة وجوده بين صفوف نادي الباريسي.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر إسبانية مقربة من نيمار، إنه كان يعاني من كسر إجهادي في المشط الخامس لقدمه اليمنى عندما وصل إلى باريس في أغسطس 2017.

وشارك النجم البرازيلي، خلال المواسم الـ6 التي قضاها في صفوف باريس سان جيرمان، في أقل من نصف المباريات مع فريقه بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها.

وفي اتصال مع صحيفة "ليكيب"، تجنب طبيب النادي الفرنسي آنذاك، إيريك رولاند، الذي يعمل حاليا في رين، التحدث عن الأمر بذريعة "احترام السرية الطبية".

وقال طبيب سابق للمنتخب الفرنسي، في تصريحات صحفية بعد طلبه عدم الكشف عن هويته، إنه إذا تم اكتشاف الكسر الإجهادي أثناء الفحص الطبي عند الوصول في عام 2017، كان من الممكن التفكير في إجراء عملية جراحية أو تثبيته لعدة أشهر.

وأشار الطبيب إلى أنه لا يوجد تفسير وحيد للإصابات في هذه المنطقة، ولكن قد تكون هناك عوامل متعددة، مثل الطبيعة البدنية للاعب أو أسلوب لعبه الذي يعتمد على المراوغة بمساندة ديناميكية.