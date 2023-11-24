قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة القائمة المستدعاة لمواجهة رايو فاليكانو المقررة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستقبل ملعب تيريزا ريفيرو مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، غدا السبت، على، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الليجا.

ويغيب عن برشلونة كلا من الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن وجافي وسيرجي روبيرتو بسبب الإصابة، ومارك كاسادو بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات في حين يعود الهولندي فرينكي دي يونج للظهور مع الفريق بعد غياب طويل.

قائمة برشلونة أمام رايو فاليكانو

حراسة المرمى: إنياكي بينا – أندير أسترالاجا – آرون ياكوبيشفيلي.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – بالدي – رونالد أراوخو – إينجو مارتينيز – كريستنسن – ماركوس ألونسو – كوندي.

خط الوسط: روميو – فيرمين لوبيز – جوندوجان – بيدري – فرينكي دي يونج – أليكس جاريدو – أوناي هرنانديز>

خط الهجوم: فيران توريس – جواو فيليكس – لامين يامال – ليفاندوفسكي – رافينيا.

ويقع فريق برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد، وأربعة نقاط كاملة عن صاحب الصدارة جيرونا.