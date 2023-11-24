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قبل مواجهة الغد.. البريميرليج يستعرض أهداف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي

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ياسر رشاد - القاهرة - استعرض الحساب الرسمى لرابطة البريميرليج، أهداف النجم المصري محمد صلاح، التي سجلها خلال مباريات أمام السيتي في .

ويعد محمد صلاح فرس الرهان للريدز في موقعة السيتي المرتقبة في الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "الاتحاد"،  ظهر غدا السبت، في إفتتاح منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمى لرابطة الدوري الإنجليزي على منصة "إكس"، فيديو يتضمن أهداف النجم المصرى محمد صلاح أمام السيتيزنز فى مسابقة البريميرليج.

وأحرز النجم المصرى 7 أهداف خلال مشاركته فى 12 مباراة ضد مانشستر سيتى فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 28 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن ليفربول وارسنال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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