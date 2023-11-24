مدرب ميدياما: الاهلي عملاق أفريقيا ولن ندافع أمامه

تحدث إيفانز أدوتي، المدير الفني لنادي ميدياما الغاني، عن المواجهة المرتقبة أمام الاهلي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 – 2024.

وفي بداية تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، أعرب إيفانز عن سعادته بتواجده في مصر، مشيرًا إلى أن كل الأمور كانت على ما يرام منذ وصول الفريق إلى القاهرة.

وأكد مدرب ميدياما أن الاهلي “عملاق أفريقيا” ويعد الفريق الأفضل في القارة السمراء، مشيرًا إلى أنهم يدركون صعوبة المواجهة، لكنهم يسعون للظهور بأداء جيد في المباراة.

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وأشار “إيفانز” إلى أن لديهم استراتيجية خاصة للتحضير لمباراة الاهلي، مؤكدًا أنهم لن يكشفوا عنها في الوقت الحالي.

وقال: “سنركز على اختيار التشكيلة المناسبة وتوظيف كل لاعب في موقعه، لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة أمام الاهلي غدًا”.

وأضاف: “المباراة غدا بين 11 لاعبا من كل فريق وأعرف أن الاهلي سيهاجم غدًا، لكننا لن نعتمد على الدفاع فقط سنهاجم أيضا مع منع المنافس من التهديف”.

وأكمل ميدياما تصريحاته قائلًا: “نحن على دراية بحجم جماهير النادي الاهلي، ونحن مستعدون لمواجهتهم في أي ملعب، ولا يهم إذا كان ذلك في ستاد القاهرة أو السلام”.

ومن المقرر إقامة مباراة الاهلي وميدياما الغاني في تمام التاسعة مساء غدًا السبت، في أولى جولات مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.