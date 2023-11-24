النصر يفوز على الأخدود ويواصل مطاردة الهلال على صدارة الدوري السعودي

حقق نادي النصر فوزًا مثيرًا ومستحقًا على نظيره الأخدود، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح سامي النجعي التسجيل بإحراز الهدف الأول للنصر، قبل أن يسجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية في شباك الأخدود، ويعزز من تقدم فريقه.

وبهذه النتيجة، رفع نادي النصر رصيده إلى 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نظيره الهلال، على أن يخوض الهلال مواجهة صعبة غدًا ضد الحزم.

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وجاء ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر المستحق مساء اليوم الجمعة كالآتي..

1- الهلال – 35 نقطة

2- النصر – 34

3- الأهلي – 26

4- الاتحاد – 25

5- التعاون – 25

6- الفتح – 24

7- الاتفاق – 23

8- الفيحاء: 16

9- الوحدة: 16

10- ضمك: 15

11- الشباب: 15

12- الرياض: 15

13- الخليج: 13

14- أبها: 13

15- الطائي: 11

16- الأخدود: 10

17- الرائد: 9

18- الحزم: 7 نقاط

بينما على الجانب الآخر، رفع كريستيانو رونالدو رصيده من الأهداف إلى الهدف الخامس عشر.

ترتيب هدافي الدوري السعودي