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ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الأخدود

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تاليسكا - النصر - دوري أبطال آسيا

تاليسكا - النصر - دوري أبطال آسيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق فوز هام على نظيرة الأخدود في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات دوري روشن.

وفاز النصر على الأخدود بثلاثية دون مقابل في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.

ةجاءت ثلاثية النصر عن طريق النعجي (هدف) والنجم البرتغالي (هدفين).

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة ليواصل مطارة الهلال المتصدر بفارق نقطة واحدة، ويليه الاهلي في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، والاتحاد رابعاً بـ 25 نقطة بينما تجمد رصيد الأخدود عند النقطة العاشرة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

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ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال: 35
2- النصر: 34
3- الأهلي: 26
4- الاتحاد: 25
5- التعاون: 25
6- الفتح: 24
7- الاتفاق: 23
8- الفيحاء: 16
9- الوحدة: 16
10- ضمك: 15
11- الشباب: 15
12- الرياض: 15
13- الخليج: 13
14- أبها: 13
15- الرائد: 12
16- الطائي: 11
17- الأخدود: 10
18- الحزم: 7

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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