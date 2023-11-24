رونالدو يضرب شباك الأخدود بهدفين في 3 دقائق.. فيديو

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفين لصالح النصر في شباك الأخدود، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي لموسم 2023-2024.

وشارك رونالدو في الفوز الذي حققه فريق النصر على حساب نظيره الطائي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي.

وسجل رونالدو الهدف الثاني لصالح النصر في شباك الأخدود في الدقيقة 77، وبعد 3 دقائق فقط أضاف ثاني أهدافه والثالث للعالمي في الدقيقة 80.

أقرأ أيضًا.. تعليق باتشيكو بعد فوز بيراميدز على مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

ورفع فريق النصر رصيده إلى 34 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، ليواصل مطاردة الهلال على الصدارة.

ودخل النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: راغد النجار.

الدفاع: سلطان الغنام، محمد فتيل، عبد الإله العمري، أليكس تيليس.

الوسط: سيكو فوفانا، أوتافيو مونتيرو، سامي النعجي.

الهجوم: عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.