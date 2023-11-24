تعليق باتشيكو بعد فوز بيراميدز على مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

علق البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز على فوز فريقه اليوم على مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح بيراميدز مشوارة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بتحقيق فوز هام على نظيرة مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد.

وقال باتشيكو في تصريحات خلال المؤنمر الصحفي: “الجميع يستحق التهنئة على الفوز المستحق اليوم، وبفوزنا أرسلنا رسالة إلى الجميع تفيد بقوتنا على الرغم من أنها مشاركتنا الأولى في دوري أبطال أفريقيا”.

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وتابع: “نسير ببطأ ونتعامل مع كل مباراة على حدى، واللاعبون يسعون للفوز في جميع مبارياتهم وينفذون تعليمات الجهاز الفني”.

واضاف المدرب البرتغالي: “”من الضروري تكرار نفس الأداء في المباريات المقبلة وما تزال هناك 5 لقاءات أخرى، لابد وأن يحقق فيها الفريق الفوز ويجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، لبلوغ الدور المقبل”.