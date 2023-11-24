ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية رونالدو أمام الأخدود

تألق النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو لاعب النصر وقاد فريقه للفوز على الأخدود اليوم بثلاثية دون رد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقاد رونالدو النصر للفوز على الأخدود بثلاثية دون مقابل، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي.

وأحرز رونالدو هدفين في ثلاثية النصر بمرمى الأخدود اليوم في الدقائق 77 و80 على التوالي.

ورفع رونالدو رصيدة إلى 15 هدف ليواصل صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، ويليه ميتروفيتش نجم الهلال برصيد 10 اهداف.

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ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو (النصر) – المركز الأول – 15 هدف.

2- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) – المركز الثاني – 10.

3- أنديرسون تاليسكا (النصر)، كريم بنزيما (الاتحاد) – المركز الثالث – 8.

4- مراد باتنا (الفتح)، موسى ديمبيلي (الاتفاق)، سالم الدوسري(الهلال) – المركز الرابع – 7.

5- كريستيان تيلو(الفتح)، جورج كيفين نكودو(ضمك)، ساديو ماني(النصر)، مالكوم أوليفيرا(الهلال)، فراس البريكان (الأهلي)، فاشيون ساكالا (الفيحاء)، عبد الرزاق حمدالله (الاتحاد) – المركز الخامس – 6.

6- فراس البريكان ورياض محرز (الأهلي) أوديون إيجالو، كريغ غودوين (الوحدة)، فابيو مارتينيز(الخليج)، فاينالدوم (الاتفاق) – المركز السادس – 5.

7- بيرنارد مينساه (الطائي)، فرانك كيسي (الأهلي)، جواو بيدرو(التعاون)، أسان سيساي(ضمك)، صالح العباس (الرياض) – المركز السابع – 4.