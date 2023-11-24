شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد موديست وكريستو من قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلي ، الفرنسي أنتوني موديست والتونسي كريستو لاعبى الفريق من قائمة مواجهة ميدياما الغانى بسبب الإصابة.

واشتكى موديست من الإصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني كريستو من الإصابة في رباط الركبة، واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة ميدياما الغاني التي تجمع الفريقين غدًا السبت، فى افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث تم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران الذي اشتمل على فقرات بدنية وخططية متنوعة وفقًا لخطة الاستعداد للمباراة.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدى فريق ميدياما طاقمًا من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني بالكامل.