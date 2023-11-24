شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد موديست وكريستو من قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر
واشتكى موديست من الإصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني كريستو من الإصابة في رباط الركبة، واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة ميدياما الغاني التي تجمع الفريقين غدًا السبت، فى افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وخاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث تم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران الذي اشتمل على فقرات بدنية وخططية متنوعة وفقًا لخطة الاستعداد للمباراة.
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