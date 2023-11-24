بديل محمد صلاح.. حقيقة مفاوضات ليفربول مع نجم بايرن ميونخ

كشفت تقارير إعلامية حقيقة ما تردد عن اهتمام نادي ليفربول بضم لاعب بايرن ميونخ، ليروي ساني، لخلافة النجم المصري محمد صلاح.

وربطت تقارير صحفية نادي ليفربول بالتعاقد مع ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ لخلافة محمد صلاح في الموسم المقبل.

ومن المعروف أن العقد الحالي للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول سينتهي في يونيو 2025.

وارتبط صاحب الـ31 عامًا بإمكانية مغادرة ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي.

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ورغم رفض ليفربول رحيل محمد صلاح، إلا أن التقارير المختلفة أكدت أن الدوري السعودي يتمسك بآماله في ضم النجم المصري العام المقبل.

ومن جانبه قال الصحفي الشهير كريستيان فالك، في تصريحات نشرتها شبكة “teamtalk” الإنجليزية: “اهتمام ليفربول بـ ليروي ساني ملموس”.

وأضاف: “يمكنك مقارنته بالرجل الذي قد يحل محله، محمد صلاح، كلاهما يتمتعان بالسرعة وساني أصغر سنًا بالتأكيد”.

وواصل: “يدرك بايرن ميونيخ الاهتمام وبعد فترة التوقف الدولي سيجتمع مع الوكلاء، مجموعة LIAN الرياضية، للحديث عن تمديد عقده”.