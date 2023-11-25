الامارات | منتخبات الغولف إلى السعودية للمشاركة في بطولة العرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر صباح اليوم منتخبات الغولف إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية للفئات السنية (الشباب والناشئين والأشبال)، والمقامة بملعب الرياض للغولف من الإثنين المقبل وحتى الأول من ديسمبر المقبل.

ويرأس بعثة المنتخبات الوطنية، اللواء «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس الاتحاد وتضم اللاعبين: راشد الجسمي ومحمد سكيك وريان أحمد في منتخب الشباب، وعبدالله سالمين ومحمد ثابت ومروان العمادي في الناشئين، وعبدالله درويش في الأشبال، وانتصار الريش وعلياء العمادي وجيمي كاميرو في منتخب السيدات، وسارة علي وآسيا سليم ومايا جيدين في منتخب الفتيات.