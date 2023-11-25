الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اهتمام

بات لاعب البطائح السنغالي سيكو بابا محل اهتمام كبير من جانب أكثر من نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين، إذ تنوي إدارة أحد أندية أبوظبي تقديم عرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة.

مطالب

وضع مدرب أجنبي قائمة من المطالب التي تخص الفريق الأول أمام شركة الكرة في ناديه لتلبيتها في الانتقالات الشتوية، إذ أوصى بضرورة التعاقد مع خمسة لاعبين، منهم لاعبان مواطنان ومثلهما مقيمان، ومهاجم أجنبي.

غياب

استغرب جمهور أحد أندية المحترفين غياب اللاعب الدولي السابق عن المشاركة في مباريات فريقه خلال الفترة الماضية، رغم الاستعانة به في مباريات الكأس، قبل أن يتم استبعاده من مباريات الدوري دون الكشف عن السبب.

جاهزية

أصبح موقف مدافع في أحد أندية دبي مثار استفهام، بعدما اقتصرت مشاركاته على اللعب مع الرديف، رغم جاهزيته وإصابة عدد من اللاعبين الأساسيين في الفريق الأول، لكن رغم ذلك لم يقتنع المدرب بضمه إلى القائمة الأساسية.

رحيل

هدّد مدرب أجنبي بارز لأحد أندية المحترفين بالرحيل، في حال استمر المسؤول الإداري في التدخل في الأمور الفنية الخاصة بالفريق، بحجة المساعدة على استعادة النتائج الإيجابية.

انتقاد

انتقد مراقبون الطريقة التي يدير بها مسؤول إداري بارز في اتحاد لعبة جماعية منظومة العمل، مطالبين بتغيير طريقته والتعامل بمرونة والابتعاد عن التدخل في عمل اللجان المتخصصة، خصوصاً أنها تضم شخصيات مشهوداً لها بالخبرة والكفاءة في المجالين الإداري والفني.

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