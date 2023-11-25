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الامارات | 450 بحاراً يشاركون في سباق دبي لقوارب التجديف

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 450 بحاراً يشاركون في سباق دبي لقوارب التجديف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد قناة دبي المائية في منطقة الجداف اليوم إقامة سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الافتتاحية من بطولة دبي)، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتزامن مع تحدي دبي للياقة 30×30. وتجمع التظاهرة البحرية الكبيرة ما يزيد على 450 بحاراً على متن 49 قارباً أكدت مشاركتها عند إغلاق باب التسجيل أمس.

وتتنافس القوارب المشاركة في السباق على المراكز الأولى في الشوطين الأول وهو (المحلي) الخاص بقوارب أبناء الدولة، والثاني وهو (المفتوح) والخاص بقوارب من دول وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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