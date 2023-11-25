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الامارات | «مشادة مع ميسي» تتسبب في إساءات عنصرية لرودريغو

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باريس - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع المهاجم الدولي البرازيلي رودريغو ضحية إساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد يومين من هزيمة منتخب بلاده أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في تصفيات مونديال 2026 على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

وقال مهاجم الإسباني عبر حسابيه على «إنستغرام» و«إكس»: «العنصريون في الخدمة دائماً. لقد تم غزو شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بي بالإهانات من جميع الأنواع». وكان رودريغو وصف لاعبي الأرجنتين بـ«الجبناء» بسبب تأخرهم قبل انطلاق المباراة، احتجاجاً على التدخل العنيف للشرطة البرازيلية ضد مشجعي «التانغو»، ودخل في مشادة مع ميسي وبعض لاعبي الأرجنتين. بدوره، أدان الاتحاد البرازيلي «الإساءات العنصرية»، وأكد أنه «سيواصل العمل بلا كلل لحظر مرض العنصرية هذا في كرة القدم»، كما أعرب نجم الهلال السعودي وزميله في ريال مدريد فينيسيوس عن تضامنهما مع رودريغو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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