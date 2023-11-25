الامارات | «دقة الهدف» تُسعد قافزي منتخب المظلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتسم اليوم قبل الختامي من بطولة دبي الدولية السابعة للقفز بالمظلات لنجوم المنتخب الوطني في مسابقة «دقة الهدف»، بعدما انفرد عبدالرحمن البلوشي بالصدارة برصيد 3 سم، بعد أن قفز ثماني قفزات، بينها خمسة برصيد صفر من السنتيمترات ليقترب من ذهبية البطولة. واستمرت النتائج الإيجابية في «دقة الهدف» بحلول المنتخب في المركز الثالث، ليضمن حتى الآن برونزية المسابقة برصيد 48 سم، بينما يسبقه في الترتيب كل من إيطاليا التي تكاد تقبض على الذهبية برصيد 32 سم، وتلاحقها التشيك برصيد 38 سم، وحلت النمسا في المركز الرابع برصيد 59 سم، ثم أميركا برصيد 63 سم، ثم الإمارات 2 برصيد 72 سم.