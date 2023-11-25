الامارات | «ريد بُل» في «الفورمولا1» عينه على الانتصار السابع في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينشد فريق «ريد بُل» في سباق أبوظبي «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» للفورمولا1، الذي يقام غداً، إسدال الستار على موسمٍ استثنائي، نجح خلاله الفريق مع سائقه الهولندي ماكس فيرشتابين، في تحطيم العديد من الأرقام القياسية في سجلات بطولة العالم، حيث حسم مبكراً لقبي بطولتي العالم للسائقين والصانعين. ويسعى «ريد بل» إلى الانفراد بلقب «الأكثر فوزاً» على حلبة «مرسى ياس»، وفض الشراكة مع «مرسيدس».

ولدى كلا الفريقين ستة انتصارات على مدار الـ14 عاماً الماضية في السباق، ويراهن «ريد بُل» على سائقيه، الهولندي ماكس فيرشتابين، والمكسيكي سيرجيو بيرز، اللذين يخوضان سباق النسخة الحالية بعيداً عن الضغوطات، بعد أن حسما بشكل مبكر المركزين الأول والثاني في بطولة العالم للسائقين، خصوصاً أن فيرشتابين الطامح لانتصاره الـ19 هذا الموسم، يمتلك سجلاً لافتاً في «مرسى ياس» بعد أن هيمن على اللقب في السنوات الثلاث الماضية، التي أهدت فريقه زيادة غلة الانتصارات إلى ستة بعد ثلاثية بطل العالم السابق الألماني سيبستيان فيتيل المتوج بهذا السباق أعوام 2009 و2010 و2013. وتصطدم طموحات «ريد بُل» برغبة قوية من فريق «مرسيدس» لانتزاع الانتصار الأول للفريق الألماني في 2023، بعد بدايةٍ مخيبة هذا الموسم، قبل أن تأتي التحديثات الكبيرة التي تم إدخالها على سيارات الفريق، بثمارها في تقليص الفارق تدريجياً عن فرق الصدارة، والسير قدماً لدخول الجولة الختامية بمركز وصافة بطولة الصانعين.

ويعتمد «مرسيدس» في استعادة هيبته في السباق الختامي، على العديد من نقاط القوة، أبرزها ملاءمة خصائص حلبة «مرسى ياس» للمواصفات الفنية التي تتمتع بها سيارات مرسيدس، وسبق لها أن أهدته الفوز بلقب الجائزة لست مرات متتالية بين عامي 2014 و2019، أربع منها جاءت مع السائق الحالي وبطل العالم السباعي البريطاني لويس هاملتون، مقابل لقب لكل من السائقين السابقين، الفنلندي فالتيري بوتاس في نسخة 2017، والألماني نيكو روزبرغ الذي توج أيضاً باللقب العالمي من خلال الجائزة في عام 2015.

• يتشارك «ريد بل» و«مرسيدس» في ستة ألقاب لكل فريق في تاريخ الجائزة.

راسل ولوكلير يهيمنان على التجارب الحرة

هيمن السائقان، البريطاني جورج راسل، والفرنسي شارل لوكلير، أمس، عبر سيارتيهما «مرسيدس» و«فيراري» على التجارب الحرة الأولى والثانية، لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى. وتقدم جورج راسل في تسجيل الزمن الأسرع للتجارب الحرة الأولى، والطواف حول الحلبة البالغ طولها 5.28 كيلومترات، بزمن دقيقة

و26 ثانية و72 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق 288 جزءاً من الثانية على سائق فريق «أستون مارتن» البرازيلي فيليبي دورغوفيتش، فيما ذهب المركز الثالث لصالح فريق «ألفا تاوري» الأسترالي دانيال ريكاردو، بتسجيل زمن بلغ دقيقة و26 ثانية و433 جزءاً من الثانية.

وفي التجارب الحرة الثانية استطاع شارل لوكلير، تحقيق الزمن الأسرع والبالغ دقيقة و24 ثانية و809 أجزاء من الثانية، بفارق 43 جزءاً من الثانية عن سائق فريق «ماكلارين» البريطاني لاندو نوريس، فيما جاء بطل العالم للموسم الجاري الهولندي فيرشتابين على متن سيارة فريق «ريد بُل» متأخراً بفارق 173 جزءاً من الثانية عن لوكلير المتصدر.

سائق «مرسيدس» جورج راسل. رويترز

«كسوة لونية» خاصة لسيارة «ماكلارين» بلمسة الفنانة السعودية نجود العتيبي

حرص فريق «ماكلارين» على تجهيز سيارته بكسوة لونية خاصة تحمل لمسات الفنانة التشكيلية السعودية نجود العتيبي. وجاءت الكسوة الجديدة ضمن حملة فريق «ماكلارين» الهادفة لمنح الفنانين المبدعين المغمورين، إظهار لمساتهم الإبداعية على هيكل سيارات الفريق في الجولة الختامية من موسم سباقات «الفورمولا1».

وقامت العتيبي في لمستها الفنية بتجسيد قوة الصوت الصادر عن محركات هذه السيارات من خلال الألوان المعتمدة بطريقة مميزة.