جماهير النصر تثير غضب الهلال قبل موقعة الديربي.. فيديو

أشعلت جماهير نادي النصر الأجواء، قبل مباراة القمة المرتقبة ضد نظيره الهلال، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق نادي النصر فوزًا مستحقًا على نظيره الأخدود، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في الجولة الرابعة عشر بثلاثية مثيرة، على ملعبهم.

وعادت عجلة الدوري السعودي للمحترفين للدوران من جديد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وشهدت عدد من المباريات المثيرة اليوم الجمعة.

وبعد الانتصار الكاسح على الأخدود، انتشرت جماهير نادي النصر في الاستاد بعد المباراة، ورددت هتافات تنادي على غريمها الهلال:” هاتولي الهلالي “.

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ومن المقرر أن يلتقي النصر بنظيره الهلال مساء الجمعة المقبلة، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصارع الثنائي على صدارة ترتيب الدوري السعودي لمحترفين في الموسم الجاري، حيث يتصدر الهلال الترتيب برصيد 35 نقطةن بينما يطارده النصر وصيفًا برصيد 34 نقطة.

وسيخوض الهلال مباراته في الجولة الرابعة عشر مساء غد السبت، حيث يلتقي بنظيره الحزم.