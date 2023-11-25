بيراميدز: ننتظر الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعرب محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز، عن سعادته بعد تحقيقهم الفوز في أولى مبارياتهم بمجموعات دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي.

وتمنى محمود فتح صعود نادي بيراميدز إلى نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة مواطنه الاهلي حامل اللقب والأكثر تتويجًا برصيد 11 نسخة.

وقال فتح الله في تصريحاته لقناة “النهار”:” الفوز على مازيمبي بداية قوية في مشوارنا الإفريقي، قدرنا نكسب وسط غيابات كبيرة ولاعبين مؤثرين “.

وأضاف:” أغلب لاعبي الفريق الذين شاركوا اليوم، شاركوا بعد عودتهم من الإصابة مباشرةً، وخوضنا المباراة بشكل مختلف ووسط تحديات كبيرة، لذلك فوز مهم لنا اليوم، أشكر جميع لاعبي بيراميدز على حماسهم وما قدموه أمام مازيمبي”.

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وتابع مدرب بيراميدز:” نسعى في البطولة خطوة خطوة، وهدفنا الأول هو الصعود من المجموعة وهو هدف موقت ثم نفكر في حسم البطولة، بيراميدز يقع وسط مجموعة صعبة جدًا، ومعانا فرقتين أقوياء، لذلك نسعى لتخطى هذه الخطوة وسط صن داونز ومازيمبي “.

واختتم:” بطولة دوري أبطال إفريقيا عايزة تركيز 100%، خاصًة وأنها أول مشاركة لـ بيراميدز، وسط أندية كبيرة شاركت من قبل، وأتمنى مواجهة الأهلي في المباراة النهائية، حتى تكون البطولة مصرية”.