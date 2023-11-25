باريس سان جيرمان يكتسح موناكو بخماسية في الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان، فوزًا عريضًا على حساب نظيره موناكو، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

واستضاف فريق باريس سان جيرمان نظيره موناكو، مساء الجمعة الموافق 24 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

وافتتح جونسالو راموس، أهداف المباراة لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 18، وأضاف موناكو التعادل في الدقيقة 22 عن طريق تاكومي مينامينو.

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وأحرز كيليان مبابي، هدف التقدم لصالح النادي الباريسي في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني، سجل عثمان ديمبلي، ثالث الأهداف في الدقيقة 70.

وسجل فيتور فيريرا، الهدف الرابع في الدقيقة 72، ثم عاد موناكو بتسجيل هدف ثاني في الدقيقة 75 عن طريق لاعبه فولارين بالوغون.

واختتم باريس سان جيرمان الأهداف في الدقيقة 90+6، حيث أحرزه راندال كولو مواني.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 30 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.