كاسترو يعلق على غضب فوفانا بعد استبداله في مباراة النصر والأخدود

علق البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر على غضب سيكو فوفانا اليوم بعد استبداله أمام الأخدود في مباراة اليوم.

وخرج فوفانا غاضباً بعد استبداله في مباراة النصر والأخدود بالجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.

وقال كاسترو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “الاسم لا يهم ما يهم هو العمل، ، لدي لاعبين كثير لديهم الامكانيات، لكن الامكانيات ليس كل شي المهم العمل لذلك اطالبهم بالعمل دائماً”.

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وتابع: “اعتمد على كل اللاعبين، ولكن من يشارك هو 11 لاعباً فقط، ومن الطبيعى ألا يشارك بعض اللاعبين كثيراً ليس فوفانا فقط هناك الحسن والصليهم والنجعي ويحيى وغيرهم”.

ونجح النصر في الفوز على الأخدود بثلاثية دون رد، ليرفع رصيدة إلى 34 نقطة في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.