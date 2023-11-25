ترتيب الدوري الألماني عقب فوز بايرن ميونخ على كولن

تغلب بايرن ميونخ على نظيره كولن في عقر داره بهدف دون رد، اليوم الجمعة، في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة الجولة 12 من الدوري الألماني.

والتقى بايرن ميونخ مع نظيره كولن مساء الجمعة، في الجولة 12 وحسم المباراة لصالحه بهدف دون رد.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم الإنجليزي هاري كين، بعد مرور 20 دقيقة على بداية اللقاء ليمنح البايرن 3 نقاط ثمينة في مشواره بالبوندسليجا.

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بهذه النتيجة، اعتلى بايرن ميونخ صدارة البوندسليجا مؤقتا بوصوله للنقطة 32، فيما تقهقر كولن لذيل الترتيب بتوقفه عند 6 نقاط.

ويحتل فريق باير ليفركوزون المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يحتل شتوتجارت المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

ترتيب الدوري الألماني عقب فوز بايرن ميونخ