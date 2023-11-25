بديل مفاجأة لـ محمد صبحي في الزمالك.. إعلامي يفجرها

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد، عن اقتراب الزمالك من حسم صفقة جديدة لتدعيم حراسة مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأضاف سعيد عبر قناة النهار أن الزمالك يخطط للتعاقد مع صفقة مميزة في حراسة المرمى لخلافة محمد صبحي، بعد قرار ايقافه وعرضه للبيع.

وتابع: “عبدالعزيز البلعوطي حارس إنبي هو المرشح الأبرز لخلافة محمد صبحي في الزمالك، ليكون خير بديل عواد”.

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ويقدم البلعوطي مستويات فنية راقية خلال مشواره مع الفريق البترولي على مدار المواسم الماضية.

وأردف: “الزمالك استقر على تدعيم صفوفه بحارس مرمى ولاعب وسط في يناير المقبل، حال انتهاء أزمة القيد التي يعاني منها النادي”.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر بيع محمد صبحي رفقة كل من أحمد فتوح ومصطفى الزناري، بعد خروجهم من معسكر الفريق دون الحصول على إذن.

ويستعد لبدء مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، باستضافة أبو سليم الليبي مساء الأحد، بملعب برج العرب بالإسكندرية.