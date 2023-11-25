الأهلي وليفربول وسيتي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يشهد اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 العديد من المباريات في مختلف البطولات، أبرزها افتتاح الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا ومباراة قوية بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي.

نرصد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا

سيمبا - أسيك أبيدجان، الساعة 3:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6

بترو أتليتكو - الهلال السوداني، الساعة 6:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 8

الترجي التونسي - النجم الساحلي، الساعة 6:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6

الوداد - جوانينج جالاكسي، الساعة 9:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 8

الأهلي - ميدياما، الساعة 9:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي- ليفربول، الساعة 2:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1

نيوكاسل- تشيلسي، الساعة 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1

بيرنلي- وست هام يونايتد، الساعة 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس اكسترا 1

شيفيلد يونايتد- بورنموث، الساعة 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس اكسترا 3

نوتينجهام فورست- برايتون، الساعة 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 2

لوتون تاون- كريستال بالاس، الساعة 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس اكسترا 2

برينتفورد- أرسنال، الساعة 7:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو- برشلونة، الساعة 3:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 3

فالنسيا- سيلتا فيجو، الساعة 5:15 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 3

خيتافي- ألميريا، الساعة 7:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 3

أتليتكو مدريد- مايوركا، الساعة 10:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 3

الدوري السعودي للمحترفين

الحزم- الهلال، الساعة 5:00 مساءً، على قناة SSC Sport

الوحدة - الخليج، الساعة 8:00 مساءً، على قناة SSC Sport

ضمك - أبها، الساعة 8:00 مساءً، على قناة SSC Sport

أهلي جدة - الشباب، الساعة 8:00 مساءً، على قناة SSC Sport

الفتح - الفيحاء، الساعة 8:00 مساءً، على قناة SSC Sport

الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا - لاتسيو، الساعة 4:00 مساءً، على تطبيق Satrz" Play"

أتالانتا - نابولي، الساعة 7:00 مساءً، على تطبيق Satrz" Play"

ميلان - فيورنتينا، الساعة 9:45 مساءً، على تطبيق Satrz" Play"

الدوري الألماني

الأسبوع الثاني عشر

فيردر بريمن - باير ليفركوزن، الساعة 4:30 مساءً

بروسيا دورتموند - مونشنجلادباخ، الساعة 4:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 5

فولفسبورج - لايبزيج، الساعة 4:30 مساءً

فرايبورج - دارمشتات، الساعة 4:30 مساءً

يونيون برلين - أوجسبورج، الساعة 4:30 مساءً

فرانكفورت - شتوتجارت، الساعة 7:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 5

الدوري الفرنسي

كليرمونت - لانس، الساعة 6:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 4

ستراسبورج - مارسيليا، الساعة 10:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 4

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