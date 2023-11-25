تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي الأهلي نظيره ميدياما الغاني، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

ويسعى المارد الأحمر من أجل اقتناص أول ثلاث نقاط في مشواره الأفريقي هذا الموسم، ويدخل لاعب الأهلي في حالة تركيز بعد العودة من فترة التوقف الدولي، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، حقوق بث دوري أبطال أفريقيا في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وتبث قتاة "بي إن سبورتس ٦" المباراة على الهواء مباشرة.

التردد: 10810

معدل استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK