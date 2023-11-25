"تردد أرضي".. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستضيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني، في التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الأهلي وميدياما على قناة بي إن سبورتس 6، كما تنقل على قناة أون تايم سبورتس الأرضي.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني على قناة أون تايم سبورتس الأرضي من خلال هذا التردد:

التردد الأرضي التماثلي: UHF9

التردد الأرضي الرقمي: UHF32

ويدير لقاء الأهلي وميدياما بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي وأمادو بيلي جيس أمادو والحكم الرابع في المباراة سوري إبراهيما كيتا.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقبه الذي حققه على حساب الوداد المغربي في النسخة السابقة، ويخوض اللقاء ضمن المجموعة الرابعة التي تضم، شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، ميدياما الغاني.

يذكر أن الأهلي تعادل في المباراة السابقة مع الجونة 1-1، في الدوري المصري.

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