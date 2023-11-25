شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استعدادات مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبو فريق مودرن فيوتشر التدريبات الجماعية، تحت إشراف البرتغالى ريكاردو فورموسينيو المدير الفني، استعدادا لانطلاق مباريات الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، بدأ رحلة استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.



مران فيوتشر (1)



مران فيوتشر (2)



مران فيوتشر (3)