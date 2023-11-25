شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب فلسطين: نواجه صعوبات فى تجمع اللاعبين ولافتات الزمالك تزين شوارع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الرجوب، المنسق الإعلامي لمنتخب فلسطين، أن منتخب بلاده يواجه صعوبات كثيرة خلال فترة الاستعداد الماضية قبل مواجهتي لبنان وأستراليا.

وقال الرجوب فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "نعاني كثيرا فى تواجد اللاعبين وأيضا فى المعسكرات، ونحاول بقدر الإمكان تقديم أقصى ما لدينا من جهد والأداء كان جيد أمام منتخب أستراليا وتلقينا هزيمة بهدف".

وأضاف: "نشكر دولة الكويت والشعب الكويتي على تضامنه مع المنتخب الفلسطيني وتشجيعه لنا فى مباراة أستراليا".

وأشار أحمد الرجوب إلى أن الشعبية الطاغية فى فلسطين لصالح نادي الزمالك، و90% من الشعب الفلسطيني يعشق الفانلة البيضاء، قائلا: "الشعب الفلسطيني سعيد للغاية بالاستقبال الحافل لأحد الجرحي الفلسطينيين داخل نادي الزمالك من جانب إدارة النادي واللاعبين، ولافتات الزمالك تُزين شوارع غزة، والشعب الفلسطيني دائما مرتبط بالشعب المصري وهذه ثقافة موجودة لدي كل فلسطيني".