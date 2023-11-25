شكرا لقرائتكم خبر عن صبحي والزناري يحاولان كسب ود الزمالك من بوابة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجمهور نبض الملاعب.. جملة آمن بها وأدرك معناها ثنائي الفريق الأول بنادى الزمالك محمد صبحى ومصطفى الزنارى، بعد أن تذوقا طعم الغضب الجماهيرى، بعد عرض الثلاثى أحمد فتوح وصبحى والزنارى للبيع وإيقافهم لمدة شهر على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد فى الدورى.

وشهدت الأيام القليلة الماضية محاولات الثنائي صبحى والزنارى فى كسب ود الجماهير كلا بطريقته الخاصة لتأكدهما أن رصيد اللاعب وتاريخه لن يقتصر على أدئه داخل المستطيل الأخضر فقط، بل بقياس مدى حب الجماهير له بجانب بطولاته وأرقامه.

قام محمد صبحى بمغازلة جماهير الزمالك عن طريق نشر فيديوهات من خلال تدريبه داخل جيم النادى، عبر خاصية القصص بموقع تبادل الصور إنستجرام، فى إشارة منه إلى التزامه بالعقوبة واستعداده للمشاركة مرة أخرى مع الفريق بعد انتهاء الإيقاف.

وبالنسبة للزنارى فالتزم الصمت وابتعد عن الصورة تماما حتى خوض تدريباته فى الجيم لم يعلن عنها، ولم يستفز الجماهير البيضاء بأى طريقة سواء بصور أو تصريحات، ولكن فى المقابل خرج وكيله وقال: "إن اللاعب أخطأ ومتقبل العقوبة، وكانت أمنية حياته اللعب للزمالك ويُريد الاستمرار مع النادي، وهو تحت أمر الزمالك في أي وقت، لأنه رجل زملكاوي وعائلته زملكاوية".

وأشار وكيل الزنارى إلى أن هذا هو أول خطأ له لكن لسوء حظه أنها حدثت فى التوقيت الحالي الصعب الذي يمر به الفريق والنادي.