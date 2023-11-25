شكرا لقرائتكم خبر عن ابو سليم الليبي يختتم اليوم استعداداته للزمالك..والخطوى يحدد خطورة الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق أبو سليم الليبي مساء اليوم ،السبت، استعداداته لمواجهة الزمالك المرتقبة المقرر لها في السادسة من مساء غداً ، الأحد، في ضربة البداية لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية ، ويتدرب الفريق الليبي بالإسكندرية التي تحتضن اللقاء المرتقب.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".

ويستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبى فى السادسة مساء غداً، الأحد، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

على صعيد متصل ، أكد شكرى الخطوى، المدير الفنى لفريق أبو سليم الليبى، أن مواجهة الزمالك فى بطولة الكونفدرالية صعبة بكل تأكيد، وأمام منافس قوى سبق له التتويج بالبطولات القارية فى أكثر من مناسبة، مشيرا إلى أن لاعبى الفريق الأبيض لديهم خبرات كبيرة، ولديه مقومات مميزة.وقال فى تصريحات تلفزيونية: "نتواجد منذ أسبوع كامل فى القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك، وفريقى لديه طموح من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، رغم أنه موجود على الساحة بقوة منذ 4 سنوات".

وأضاف: "هناك روح بين لاعبى أبو سليم ولدينا إصرار كبير من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك، وقدمنا نتائج جيدة فى البطولة، وهناك دعم كبير للفريق الليبى من جانب أعضاء مجلس الإدارة".

وأكمل: "أنا موجود مع أبو سليم الليبى منذ الموسم الماضي، وروح المجموعة وحب الانتصار وراء تحقيق الفريق لنتائج إيجابية سواء فى الدورى الليبى أو الكونفدرالية".

وواصل: "لم أكن أتوقع الفوز على الأولمبى الباجى والصعود لدور المجموعات بالكونفدرالية، لعبنا ضد منافسين أقوياء وقدمنا مستويات جيدة رغم أننا لم نلعب فى أرضنا مطلقا، ونطمح فى تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك".

وتابع: "حرصت على متابعة الزمالك أمام بيراميدز، وشاهدت الإمكانيات الفنية العالية من لاعبى الفريق الابيض المميزين على رأسهم المثلوثى والجزيري وزيزو، وأيضا هناك لاعبون مميزون فى أبوسليم، وستكون المباراة فرصة لهم لإثبات جدارتهم فى اللقاء".

وأشار إلى أن الفرق الكبرى لا تتوقف على أى لاعب، وطموح المجموعة دائمًا هو العامل الذى يحسم المباريات، والزمالك لن يتأثر بغياب أحمد فتوح أو باقى العناصر الأخرى ويمتلك لاعبين مميزين آخرين. وأضاف: "أتوقع وجود أعداد قليلة من الجمهور الليبى لدعم فريق أبو سليم، وليس لدينا شعبية كبيرة فى ليبيا لأننا فريق حديث العهد".

وأتم: "محمد كريستو لاعب كبير وسريع ولم يحصل على فرصته كاملة مع الأهلى حتى الآن، يجب أن يشارك 4 مباريات بصفة مستمرة لإثبات قدراته، وهو من أحسن اللاعبين الشباب فى تونس، وكان يشارك بصفة دائمة مع النجم الساحلي، وأنصح بضرورة منحه الفرصة بشكل مستمر، لكى يقدم المستوى المميز مثل على معلول".