شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقام اليوم السبت الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وأبو سليم الليبى بالجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها غداً الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية للاتفاق على "زي" الفريقين في اللقاء، وبعض الأمور الإدارية.

ويستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبى فى السادسة مساء غداً الأحد فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي

ومن المقرر أن يحضر من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى طاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة اللقاء وممثلي نادي أبو سليم الليبى.

فى سياق متصل وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، توفير 50 حافلة مجانية، لنقل الجماهير من القاهرة إلى ستاد برج العرب، وذلك يوم الأحد المقبل، لمؤازرة ودعم فريق الكرة الأول، في المواجهة الهامة أمام أبو سليم الليبي بافتتاح مشوار الأبيض بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يبدأ تجمع الجماهير في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد المقبل، أمام بوابة رقم 1، وذلك لنقل المشجعين من أمام مقر النادي إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، ثم العودة مرة أخرى لنفس النقطة.

وتأتي خطوة توفير الحافلات من مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، حرصاً على توفير كافة سبل الراحة للجماهير البيضاء، ودعماً لفريق الكرة الأول، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.