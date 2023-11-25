بطولة ألمانيا: كاين يقود بايرن إلى صدارة مؤقتة

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا): قاد المهاجم الانكليزي هاري كاين بايرن ميونيخ حامل اللقب الى انتزاع صدارة الدوري الالماني لكرة القدم مؤقتًا بعدما سجّل هدف الفوز على حساب كولن 1 0 في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشر الجمعة، مع عودة النشاط المحلي اثر انتهاء النافذة الدولية الاخيرة.

وسجّل كاين هدف المباراة الوحيد (20) ليمنح بايرن ثلاث نقاط ثمينة اهدته الصدارة برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن بايرن ليفركوزن الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة امام مضيفه فيردر بريمن السبت. اما كولن فبات يقبع في المركز الاخير برصيد ست نقاط بفارق نقطتين عن منطقة الامان من الهبوط.

ودخل بايرن الذي حسم تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا المباراة طامحا إلى استعادة صورته المخيفة التي اهتزّت بإقصائه من كأس ألمانيا على يد فريق من الدرجة الثالثة.

وسعى بايرن من خلال الهجمات المرتدة الى كسر دفاع كولن الذي اعتمد كعادته على الضغط المتقدم، حيث أضاع لوروا سانيه فرصتين جيدتين مبكرا.

لكنّ افتتاح التسجيل لم يتأخر كثيرًا حيث تمكن كاين من هزّ الشباك بعد هجمة مرتدة تفوّق فيها الضيوف عدديا بعد ان مرّر سانيه المتقدم في الوسط الى الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ فأبعد مدافع كولن يوليان شابوت كرة تشوبو موتينغ من خط المرمى قبل ان يتابعها كاين في الوقت المناسب داخل الشباك (20).

وتابع كاين عروضه القوية منذ انضمامه الى العملاق البافاري مطلع الموسم وسجّل هدفه الثامن عشر حيث يتربع على عرش هدّافي البوندسليغا، كما هذا الهدف هو الـ 22 لمهاجم توتنهام السابق في مختلف المسابقات.

ودافع كولن بقوة عن مرماه بعد الهدف الاول حيث فشلت الماكينة البافارية في فرض هيمنتها وتعزيز غلتها الهجومية على الرغم من حصولها على 21 تسديدة منها 5 مباشرة على المرمى.

وحصل سانيه على فرصة اخرى خطيرة لكنه قوبل باستبسال دفاعي جديد من شابوت (77) قبل ان تصطدم كرة الفرنسي كينغسلي كومان بالعارضة (79).