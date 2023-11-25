بطولة إسبانيا: تشافي يؤكد غياب تير شتيغن عن مباراة رايو فايكانو

الرياص - اسماء السيد - برشلونة: أكدّ مدرب برشلونة تشافي هيرنانديس انّ حارسه الالماني مارك أندريه تير شتيغن سيغيب عن المواجهة المقبلة لبطل إسبانيا امام رايو فايكانو ضمن منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم السبت بسبب أوجاع في الظهر.

وقال تشافي في مؤتمر صحافي الجمعة "مارك لن يتمكن من المشاركة غدًا، ولدينا ثقة كاملة في إينياكي بينيا، الجاهز بنسبة 100 بالمئة".

ويُعد بينيا (24 عامًا) من نتاج أكاديمية النادي وسبق ان خاض 5 مباريات بقميص الفريق الأوّل في برشلونة.

وتعرّض النادي الكاتالوني للخسارة في مباراتيه الاخيرتين امام رايو، وهو يتخلف حاليًا بفارق اربع نقاط عن جيرونا متصدر الترتيب ومفاجأة الموسم الحالي.

في المقابل، يعود الهولندي فرانكي دي يونغ الى التشكيلة بعد تعافيه من الاصابة، لكنّ برشا سيفتقد ايضًا لجهود لاعب الوسط غافي لما تبقى من الموسم بعد تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب إسبانيا الأسبوع الماضي.

وألقت بعض وسائل الاعلام الاسبانية اللوم على مدرب المنتخب الوطني لويس دي لا فوينتي، لكن تشافي قال إن الإصابة لم تكن خطأه.

وأوضح تشافي "ليس لدي أي مشكلة مع دي لا فوينتي، إنها مشكلة في الروزنامة والعدد الكبير جدًا من المباريات".

وأضاف "في عمر غافي، فقد لعب الكثير من المباريات والبرنامج مليء بالمباريات، وهذا هو سبب الإصابة، إلى جانب سوء الحظ".

وتابع "إنه لاعب لا يمكن تعويضه بسبب الشغف والرغبة والشجاعة التي يظهرها".

وسبق ان اقترح تشافي ادخال تعديلات على روزنامة كرة القدم في الماضي من خلال منع اللاعبين من المغادرة لخوض المباريات الدولية خلال الموسم، وأثار الموضوع مجددًا".

وقال "الحل البسيط هو اللعب لمدة ثمانية أو تسعة أشهر مع النادي ثم الحصول على فترة لخوض التصفيات الأوروبية وبطولة أوروبا".