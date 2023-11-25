"لعبة الصدارة".. مانشستر سيتي يواجه ليفربول بذكريات موسم 2022



يلتقي كل من مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الإنكليزي لكرة القدم لموسم 2023-2024، إذ يدخل الفريقان المواجهة وهما في المركزين الأول والثاني وعليه سيكون هناك 90 دقيقة نارية على أرض الملعب من أجل تحقيق الفوز.



وسيحتضن ملعب "الاتحاد"، ظهر السبت (الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت القدس المحتلة)، القمة النارية بين المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ27 نقطة والوصيف فريق ليفربول الذي يملك 26 نقطة، وبالتالي الفائز سينفرد بالمركز الأول بعد نهاية الجولة الـ13.



وستُعيد هذه المواجهة الذكريات إلى موسم 2021-2022، الذي كان يشهد منافسة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول والتي استمرت حتى اليوم الأخير، الذي شهد تتويج "سيتي" بجمعه 93 نقطة مقابل 92 نقطة لفريق ليفربول آنذاك.



وتبدو هذه المواجهة وكأنها سترسم شكل المنافسة بين الفريقين في موسم 2023-2024، خصوصاً مع فارق النقطة حالياً، وبالتالي سيدخل المدربان، الألماني، يورغن كلوب، والإسباني، بيب غوارديولا، من الآن في لعبة المنافسة على الصدارة وصولاً إلى الجولة الـ 38.



ويدخل فريق ليفربول المباراة في وضعية أفضل بكثير من الموسم الماضي، إذ في مثل هذه الجولة من الموسم الماضي كان ليفربول يحتل المركز الثامن مع 16 نقطة بفارق كبير عن مانشستر سيتي في الترتيب الذي كان وصيفاً برصيد 26 نقطة.



ولكن في الموسم الحالي تحسن فريق "الريدز" كثيراً وهو على مسافة نقطة فقط من مانشستر سيتي المتصدر، ويُعتبر أحد أقوى المنافسين على لقب "البريميرليغ"، وعليه فوزه في مواجهة ملعب "الاتحاد"، ستؤكد عودته بقوة للمنافسة وصناعة واحد من الصراعات القوية مع مانشستر سيتي من الآن وحتى اليوم الأخير من الدوري الإنكليزي لموسم 2023-2024.



(العربي الجديد)

