جوارديولا يحذر مانشستر سيتي من خماسي ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - حذر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبيه من خطورة لاعبي ليفربول في المواجهة المرتقبة بينهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

ويتقابل مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد عند دقات الثانية والنصف عصر في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة "أنفيلد ووتش" الإنجليزية: "لدينا مساحة كبيرة في الخلف، ولديهم انطلاقات مذهلة مع وجود لويس دياز، داروين نونيز، ومحمد صلاح بكل تأكيد، والآن مع سوبوسلاي وجرافنبرج".

وأضاف: "بالنسبة لهم، هذا أمر جيد بسبب التنقل بالكرة، إنهم فريق رائع ويمتلك لاعبين رائعين، فريق كبير بلا شك".

واختتم:"نحن (كلوب وهو) صديقان قديمان، ونعرف بعضنا البعض جيدًا، الوقت يمضي، ثماني أو تسع سنوات، ليس نفس اللاعبين".

ويتصدر مانشسترسيتي ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 28 نقطة ويليه ليفربول في الوصافة بالتساوي مع ارسنال بفارق نقطة واحدة.