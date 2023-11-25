مانشستر سيتي وليفربول.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

ياسر رشاد - القاهرة - يتجدد اللقاء بين مانشستر سيتي وليفربول، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة الدوري الانجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وشهدت الجولة الماضية قبل التوقف الدولي تعادل مانشستر سيتي مع تشيلسي بأربعة أهداف لمثلهم، بينما فاز ليفربول على برينتفورد بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق حسن العيدروس على أحداث المباراة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جفارديول، أكانجي.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، فيل فودين، إيرلينج هالاند.