محمود فتح الله: أتمنى رؤية بيراميدز والأهلي في نهائي أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى محمود فتح الله مدرب عام فريق بيراميدز، تمنياته أن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز والأهلي.

وكان بيراميدز قد سجل أول انتصاراته في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي على ملعب الدفاع الجوي.

وقال محمود فتح الله في تصريحات تلفزيونية " أتمنى أن نرى بيراميدز والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والنهائي يكون مصريًا، فهذا سيكون شيئًا عظيمًا جدًا ويسعدنا".

وأضاف "هذه أول مرة نشارك في دوري أبطال إفريقيا وننافس فرق لها اسم كبير في البطولة وتمتلك جماهير ورصيد وعدد سنوات كثيرة في هذه البطولات، فالمنافسة ستكون مليون في المائة قوية وشرسة وتحتاج منا تركيز 200%، الحل أننا نأخذ الأمور خطوة بخطوة".

"دائمًا أول مباراة في المجموعة تكون صعبة جدًا، مازيمبي فريق قوي ومن المنافسين لنا، حققنا المكسب في ظل غيابات غير طبيعية، نصف الفريق كان غائبًا عن مباراة اليوم منهم لاعبين أساسيين ومهمين".

وأتم تصريحاته "نأخذ الأمور خطوة بخطوة، مجموعتنا صعبة جدًا ومعنا فريقين لهما اسمين ثقيلين وهما صن داونز ومازيمبي، الهدف الأساسي والمؤقت هو التأهل من دور المجموعات، وبعد ذلك سنرى الأمور بشكل آخر، وسيكون دافعًا لنلعب على حصد اللقب".