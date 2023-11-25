كولر يمنح الاهلي الضوء الأخضر لحسم صفقة بديل عبد المنعم

منح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، الضوء الأخضر لإدارة القلعة الحمراء، بالتعاقد مع بديل محمد عبد المنعم، بعد أنباء اقترابه من الرحيل.

وكانت تداولت أنباء حول رغبة محمد عبد المنعم في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للاحتراف الخارجي.

وأكد الإعلامي إبراهيم سعيد، أن النادي الاهلي حدد أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهي صفقة دفاعية.

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وقال سعيد في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إنه بحسب مصادره لي الاهلي، فإن كولر أبلغ محمود الخطيب، بخطة للتعاقد مع مدافع من الدوري المصري.

وأوضح أن كولر طالب بالتعاقد مع أسامة جلال نجم بيراميدز، لتدعيم الخط الدفاعي في فريق الاهلي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أسامة جلال هو الاختيار الأول، لتدعيم دفاع المارد الأحمر، وأن كولر لديه اقتناع تام بإمكانياته وما قدمه مع فريقه بيراميدز.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أسامة جلال مع بيراميدز في يونيو 2026، حيث ارتبط اسمه بالرحيل خلال الفترة الأخيرة.